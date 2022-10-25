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25 Eki 2022 - 14:26

Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma için bomba anlaşmalar tamamlanıyor. Serenay Sarıkaya’nın yıllar sonra ekranlardaki bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağı gündeme geldi. “Sen olmadan olmaz” diyen yapımcıya, Serenay Sarıkaya ise “Tamam” diyerek; sadece 4 bölümlük anlaşmayı tamamladı! İşte merak edilen tüm detaylar…