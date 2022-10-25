- 25 Eki 2022 - 14:26 G: 25 Eki 2022 - 14:27

Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma için bomba anlaşmalar tamamlanıyor. Serenay Sarıkaya’nın yıllar sonra ekranlardaki bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağı gündeme geldi. “Sen olmadan olmaz” diyen yapımcıya, Serenay Sarıkaya ise “Tamam” diyerek; sadece 4 bölümlük anlaşmayı tamamladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. 6 yıldır ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden “Hilal” karakterine hayat veren Ece Özdikici’nin ekranlara veda edeceği ortaya çıkmıştı. Ece Özdikici’den sonra Serenay Sarıkaya’nın diziye giriş yapacağı iddiaları ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eki 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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