Ekranların yeni dizisi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Esaret dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Tanıtım fragmanı ile şimdiden pek çok tartışmayı beraberinde getirmiş olan Esaret dizisi hakkında pek çok soru da merak edilmeye başlandı. Yeni sezona damga vurması beklenen Esaret dizisine dair detaylar ise, yavaş yavaş gün yüzüne çıkar hale geldi. Peki, Esaret dizisinin konusu nedir? Esaret dizisinin oyuncuları kimlerdir? Esaret dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, detaylar…

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