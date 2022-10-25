- 25 Eki 2022 - 14:48 G: 25 Eki 2022 - 14:54

Selin Ciğerci’nin Son Halini Kimse Tanıyamıyor! “Gökhan Şu Kadının Psikolojisini Neden Bozuyorsun!” Boşanır Boşanmaz Kendisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Selin Ciğerci’nin son halini artık kimse tanıyamıyor! Gökhan Çıra’dan boşanır boşanmaz, yeni yeni estetikler yaptıran Selin Ciğerci, son olarak kendisine öyle bir şey yaptı ki takipçileri sessiz kalamadı ve eski eşine göndermeler yaparak; “Gökhan neden bozuyorsun şu kadının psikolojisini” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. 2022 yılına kadar sorunsuz bir evlilik yaşayan ikili, 2022 yılında çok fena bir biçimde boşanmışlardı. Aynı yıl içerisinde yeniden barışan ve tekrar evlenen çift, çok sürmeden boşanma kararı almışlardı. Selin Ciğerci’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eki 2022 - 14:48 Ankara- Yaşam

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