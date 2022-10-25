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25 Eki 2022 - 14:48

Selin Ciğerci’nin Son Halini Kimse Tanıyamıyor! “Gökhan Şu Kadının Psikolojisini Neden Bozuyorsun!” Boşanır Boşanmaz Kendisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Selin Ciğerci’nin son halini artık kimse tanıyamıyor! Gökhan Çıra’dan boşanır boşanmaz, yeni yeni estetikler yaptıran Selin Ciğerci, son olarak kendisine öyle bir şey yaptı ki takipçileri sessiz kalamadı ve eski eşine göndermeler yaparak; “Gökhan neden bozuyorsun şu kadının psikolojisini” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…