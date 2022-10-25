- 25 Eki 2022 - 22:18

Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler...

Kanal D ekranlarına damga vuran Yargı dizisinden bebek müjdesi geldi. Ceylin’in annesi sinir krizleri geçirdi. İntihara beş kala kalan annenin söyledikleri karşısında Ilgaz Savcı’nın babası fenalık geçirirken seyirciler de hem sinirlendi hem de anneye hak verdi. Neler oldu neler…

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştıkları Yargı dizisinde her bölümde yeni yaşanan olaylar bitmek bilmezken Ceylin’in kaçırılması hem adliye hem de emniyette sıkıntı çıkarırken aynı zamanda da seyircilerin de aklını yerinden oynattı. Kısa sürede gündemde geniş yankı uyandıran 40. Bölümde yaşanan bebek meselesini de sizler için mercek altına aldık. Peki, son bölüme damga vuran bebek konuşmasının detayları nelerdi? İşte, merak edilen tüm detaylar!yalı ç

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25 Eki 2022 - 22:18 Ankara- Yaşam

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