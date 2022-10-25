O Kız Dizisinin Zeynep’i Tüm Düşmanlarını Çatlatacak! Öyle Bir Değişim Yaşayacak Ki, Görenlerin Nutku Tutulacak! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyaya adeta damga vurdu. Zeynep’in değişimini konuşmaya başlamış olan O Kız dizisi izleyicisi, tahminlerini şimdiden yapmaya başladı. İşte O Kız dizisinden detaylar ve haberler...
Kanal D ekranlarının yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyaya adeta damga vurdu. Zeynep’in değişimini konuşmaya başlamış olan O Kız dizisi izleyicisi, tahminlerini şimdiden yapmaya başladı. Öte yandan Zeynep’in değişiminin Ozan ile Sitare arasındaki gerileme sebebiyet vereceğini gösteren o sahneler ise, O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanına adeta damga vurdu! Peki, O Kız dizisinde neler oluyor? O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
25 Eki 2022 - 14:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.