Songül Karlı’nın Paylaşımı Oğlunu Çıldırttı! Arkasın Döndü, Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Oğlun Görmeden Hemen Sil!”
Ekranların ve sahnelerin beğenilen ismi olan Songül Karlı, şu ana dek hiç estetik yaptırmadığı açıklamasıyla iki yıl önce dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde o açıklamasını tarihe gömen Songül Karlı, estetik yaptırdı. Estetik sonrası kameraların karşısına geçen Songül Karlı, son haliyle görenleri adeta şoke etti! İşte detaylar...
Ekranların ve sahnelerin beğenilen ismi olan Songül Karlı, şu ana dek hiç estetik yaptırmadığı açıklamasıyla iki yıl önce dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde o açıklamasını tarihe gömen Songül Karlı, estetik yaptırdı. Estetik sonrası kameraların karşısına geçen Songül Karlı, son haliyle görenleri adeta şoke etti! Peki, Songül Karlı ne estetiği yaptırdı? Songül Karlı’nın son hali nasıl? Songül Karlı nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
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25 Eki 2022 - 15:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.