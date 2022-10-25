Songül Karlı’nın Paylaşımı Oğlunu Çıldırttı! Arkasın Döndü, Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Oğlun Görmeden Hemen Sil!”

Ekranların ve sahnelerin beğenilen ismi olan Songül Karlı, şu ana dek hiç estetik yaptırmadığı açıklamasıyla iki yıl önce dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde o açıklamasını tarihe gömen Songül Karlı, estetik yaptırdı. Estetik sonrası kameraların karşısına geçen Songül Karlı, son haliyle görenleri adeta şoke etti! Peki, Songül Karlı ne estetiği yaptırdı? Songül Karlı’nın son hali nasıl? Songül Karlı nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…

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