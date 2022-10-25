Emekli Aylığı Olan Herkese Tam Tamına 500 Liralık Müjde! 1 Hafta İçerisinde Başvuran Herkes Şak Diye Alacak! Şartlar Açıklandı…

Bir süredir emeklilere ödedikleri promosyon tutarları üzerinden yarışa giren bankalardan ek promosyon ödemeleri de gelmeye başladı. Emeklilere özel verdiği nakit promosyonların üzerine bir de ek promosyon ödemesi gerçekleştiren Türkiye İş Bankası, ek promosyonları 31 Ekim 2022 tarihine kadar ödeyeceğini duyurdu. Öte yandan Türkiye İş Bankası’nın ek promosyon kampanyasından yararlanabilecek olan emeklilerin promosyonlara ek olarak 500 TL daha kazanabileceği öğrenildi. Peki, Türkiye İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? Türkiye İş Bankası ek emekli promosyonu kampanyası ne? Türkiye İş Bankası’na maaş taşıma son günü ne? İşte, detaylar…

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