İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 9.900 Lira Maaşla Anında İşle Başlanıyor! 114 Bin Kişi Alınacak; Başvurular Başladı!
Türkiye’nin iş ve işçi bulma platformu olarak görev yapan Türkiye İş Kurumu ya da kısaca İŞKUR, açık olan ilan sayısını paylaştı. Maaşları 9 bin 900 TL’yi bulan iş ilanları ile dikkat çeken İŞKUR, açık olan iş ilanlarının sayısını ve pozisyonlarını tek tek kamuoyuna bildirdi. Öte yandan İŞKUR’un 9 bin 900 TL maaş veren ilanlarına başvuru yapmak için izlenmesi gereken yol ise, netleşti! İşte detaylar...
Türkiye’nin iş ve işçi bulma platformu olarak görev yapan Türkiye İş Kurumu ya da kısaca İŞKUR, açık olan ilan sayısını paylaştı. Maaşları 9 bin 900 TL’yi bulan iş ilanları ile dikkat çeken İŞKUR, açık olan iş ilanlarının sayısını ve pozisyonlarını tek tek kamuoyuna bildirdi. Öte yandan İŞKUR’un 9 bin 900 TL maaş veren ilanlarına başvuru yapmak için izlenmesi gereken yol ise, netleşti! Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılabilir? İŞKUR iş ilanı başvurusu internetten nasıl yapılır? İŞKUR, yüksek maaşlı iş ilanları hangileri? İşte, detaylar…
25 Eki 2022 - 15:50 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.