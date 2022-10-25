İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 9.900 Lira Maaşla Anında İşle Başlanıyor! 114 Bin Kişi Alınacak; Başvurular Başladı!

Türkiye’nin iş ve işçi bulma platformu olarak görev yapan Türkiye İş Kurumu ya da kısaca İŞKUR, açık olan ilan sayısını paylaştı. Maaşları 9 bin 900 TL’yi bulan iş ilanları ile dikkat çeken İŞKUR, açık olan iş ilanlarının sayısını ve pozisyonlarını tek tek kamuoyuna bildirdi. Öte yandan İŞKUR’un 9 bin 900 TL maaş veren ilanlarına başvuru yapmak için izlenmesi gereken yol ise, netleşti! Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılabilir? İŞKUR iş ilanı başvurusu internetten nasıl yapılır? İŞKUR, yüksek maaşlı iş ilanları hangileri? İşte, detaylar…