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25 Eki 2022 - 15:52

Demet Özdemir Linç Üzerine Linç Yiyor! Daha Yeni Anneannesini Kaybetti, Ardından Minicik Şortuyla… “Yazık Kafana!”

Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşamış olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, ananesini kaybettiğini takipçileriyle kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu kez bambaşka bir paylaşım gerçekleştiren Demet Özdemir’e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası ise, Demet Özdemir’in aldığı eleştirilere ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü. İşte Demet Özdemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...