Demet Özdemir Linç Üzerine Linç Yiyor! Daha Yeni Anneannesini Kaybetti, Ardından Minicik Şortuyla… “Yazık Kafana!”
Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşamış olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, ananesini kaybettiğini takipçileriyle kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu kez bambaşka bir paylaşım gerçekleştiren Demet Özdemir’e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası ise, Demet Özdemir’in aldığı eleştirilere ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü. İşte Demet Özdemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşamış olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, ananesini kaybettiğini takipçileriyle kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu kez bambaşka bir paylaşım gerçekleştiren Demet Özdemir’e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası ise, Demet Özdemir’in aldığı eleştirilere ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Demet Özdemir ne paylaştı? Demet Özdemir neden sosyal medya kullanıcılarından eleştiri aldı? Demet Özdemir eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
25 Eki 2022 - 15:52 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.