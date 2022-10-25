Seda Sayan ve Hadise Çok Fena Pişti Oldu! Doğum Günü Pastası Olayı Ortalığı Karıştırdı! Pastanın Fiyatı Asgari Ücretin Yüzlerce Katı!

Şimdilerde boşanmanın etkisini üzerinden atmış ve yeni hayatına başlamış olan Hadise’nin doğum günü pastası ortalığı ayağa kaldırdı. Aynı pastanın başka bir kutlamada görülmesi, Seda Sayan ile Hadise’yi inanılmaz bir şekilde pişti yaparken; pastanın ortaya çıkan fiyatı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Hadise ile Seda Sayan nasıl pişti oldu? Hadise’nin doğum günü pastası ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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