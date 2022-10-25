Seda Sayan ve Hadise Çok Fena Pişti Oldu! Doğum Günü Pastası Olayı Ortalığı Karıştırdı! Pastanın Fiyatı Asgari Ücretin Yüzlerce Katı!
Şimdilerde boşanmanın etkisini üzerinden atmış ve yeni hayatına başlamış olan Hadise’nin doğum günü pastası ortalığı ayağa kaldırdı. Aynı pastanın başka bir kutlamada görülmesi, Seda Sayan ile Hadise’yi inanılmaz bir şekilde pişti yaparken; pastanın ortaya çıkan fiyatı ise, resmen dudakları uçuklattı! İşte detaylar...
Şimdilerde boşanmanın etkisini üzerinden atmış ve yeni hayatına başlamış olan Hadise’nin doğum günü pastası ortalığı ayağa kaldırdı. Aynı pastanın başka bir kutlamada görülmesi, Seda Sayan ile Hadise’yi inanılmaz bir şekilde pişti yaparken; pastanın ortaya çıkan fiyatı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Hadise ile Seda Sayan nasıl pişti oldu? Hadise’nin doğum günü pastası ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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25 Eki 2022 - 15:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.