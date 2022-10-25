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25 Eki 2022 - 15:48

Masterchef Tayfun Öyle Bir Kavgaya Karıştı Ki… Acun Medya Zor Ayırdı; Şefler Çılgına Döndü! Eşi Anında Yayına Bağlandı! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan şok bir kavgaya karıştı! Şok bir kavgaya karışan Tayfun Genç, Acun Medya tarafından zor ayrıldı. Şefler ise bu kavga sonrasında şok oldu ve durumu ailelerine bildirmek zorunda kaldı. Eşinin yayına bağlanması ve şok ifadelerde bulunması ise Tayfun Genç’i son noktaya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…