Masterchef Tayfun Öyle Bir Kavgaya Karıştı Ki… Acun Medya Zor Ayırdı; Şefler Çılgına Döndü! Eşi Anında Yayına Bağlandı! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan şok bir kavgaya karıştı! Şok bir kavgaya karışan Tayfun Genç, Acun Medya tarafından zor ayrıldı. Şefler ise bu kavga sonrasında şok oldu ve durumu ailelerine bildirmek zorunda kaldı. Eşinin yayına bağlanması ve şok ifadelerde bulunması ise Tayfun Genç’i son noktaya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafında ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden 14 isimden Burak Revanbaşh ikinci turu da başarıyla geçen isim olmuş ve mavi önlüğü giymişti. Kırmızı takım kaptanı olarak Tayfun’u seçen Mavi takım kaptanı, gündemi sallamıştı. Tayfun’un ise yarışma içerisinde kavgalara karıştığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.