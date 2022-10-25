Organize İşler İçin Cem Yılmaz’dan Son Hamle! Öyle İsimlerle Görüşmelere Başladı Ki, Ortalık Yıkılıyor! “Yok Artık!”
Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetim hem de başrolünde rol aldığı Organize İşler isimli sinema filmi sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Bir dijital yayın platformu ile anlaşan Organize İşler hem film hem de dizi olarak seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. İşte Cem Yılmaz cephesinden son detaylar...
Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetim hem de başrolünde rol aldığı Organize İşler isimli sinema filmi sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Bir dijital yayın platformu ile anlaşan Organize İşler hem film hem de dizi olarak seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Öte yandan yeni çekilecek olan Organize İşler isimli dizinin kadrosu için anlaşmalar sürerken; Cem Yılmaz detayı merak edildi! Peki, Organize İşler dizisi nerede, ne zaman yayınlanacak? Organize İşler dizisinde kimler rol alacak? Organize İşler dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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25 Eki 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.