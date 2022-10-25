Organize İşler İçin Cem Yılmaz’dan Son Hamle! Öyle İsimlerle Görüşmelere Başladı Ki, Ortalık Yıkılıyor! “Yok Artık!”

Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetim hem de başrolünde rol aldığı Organize İşler isimli sinema filmi sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Bir dijital yayın platformu ile anlaşan Organize İşler hem film hem de dizi olarak seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Öte yandan yeni çekilecek olan Organize İşler isimli dizinin kadrosu için anlaşmalar sürerken; Cem Yılmaz detayı merak edildi! Peki, Organize İşler dizisi nerede, ne zaman yayınlanacak? Organize İşler dizisinde kimler rol alacak? Organize İşler dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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