Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu!

FOX TV ekranlarına bu sene altıncı sezonu ile merhaba diyen Yasak Elma dizisinde ayrılıklar da erken başladı. Bu sene ilk vedasını önümüzdeki günlerde yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinden ayrılacak isim de ifşa oldu. Yıldız’ı bir hayli sevindirecek olan o ayrılık sonrası, gözler Yasak Elma dizisine veda edecek olduğu iddia edilen o isme çevrildi! Peki, Yasak Elma dizisinden hangi oyuncu ayrılacak? Yasak Elma dizisinden ayrılacak isim kim? Yasak Elma dizisinden Ece Özdikici mi ayrılacak? İşte, detaylar…