Kısmetse Olur’un Cansel’i Dekolte Pozları Olay Oldu! Göğüs ve Kalça Dekoltesine Bakanların Nutku Tutuldu... “Eser West Kalpten Gidecek!”
Bir dönem hemen hemen tüm kanallarda yayınlanan evlilik programlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken ve her bölümü ile ekranlarda tartışmalar yaratan Kısmetse Olur programı, ekranlardan ayrılmasına karşın, pek çok ismi ardında bıraktı. O isimlerden biri olan Cansel Çördük, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla Kısmetse Olur programının en çok konuşulan ismi haline geldi. İşte Cansel Çördük ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir dönem hemen hemen tüm kanallarda yayınlanan evlilik programlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken ve her bölümü ile ekranlarda tartışmalar yaratan Kısmetse Olur programı, ekranlardan ayrılmasına karşın, pek çok ismi ardında bıraktı. O isimlerden biri olan Cansel Çördük, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla Kısmetse Olur programının en çok konuşulan ismi haline geldi. Öte yandan Cansel Çördük’ün son paylaşımı, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük ne paylaştı? Cansel Çördük nasıl bir paylaşım yaptı? Cansel Çördük’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar….
25 Eki 2022 - 22:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.