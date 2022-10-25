Kısmetse Olur’un Cansel’i Dekolte Pozları Olay Oldu! Göğüs ve Kalça Dekoltesine Bakanların Nutku Tutuldu... “Eser West Kalpten Gidecek!”

Bir dönem hemen hemen tüm kanallarda yayınlanan evlilik programlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken ve her bölümü ile ekranlarda tartışmalar yaratan Kısmetse Olur programı, ekranlardan ayrılmasına karşın, pek çok ismi ardında bıraktı. O isimlerden biri olan Cansel Çördük, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla Kısmetse Olur programının en çok konuşulan ismi haline geldi. Öte yandan Cansel Çördük’ün son paylaşımı, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük ne paylaştı? Cansel Çördük nasıl bir paylaşım yaptı? Cansel Çördük’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar….