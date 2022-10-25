- 25 Eki 2022 - 22:37

Kısmetse Olur’un Cansel’i Dekolte Pozları Olay Oldu! Göğüs ve Kalça Dekoltesine Bakanların Nutku Tutuldu... “Eser West Kalpten Gidecek!”

Bir dönem hemen hemen tüm kanallarda yayınlanan evlilik programlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken ve her bölümü ile ekranlarda tartışmalar yaratan Kısmetse Olur programı, ekranlardan ayrılmasına karşın, pek çok ismi ardında bıraktı. O isimlerden biri olan Cansel Çördük, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla Kısmetse Olur programının en çok konuşulan ismi haline geldi. İşte Cansel Çördük ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir dönem hemen hemen tüm kanallarda yayınlanan evlilik programlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken ve her bölümü ile ekranlarda tartışmalar yaratan Kısmetse Olur programı, ekranlardan ayrılmasına karşın, pek çok ismi ardında bıraktı. O isimlerden biri olan Cansel Çördük, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla Kısmetse Olur programının en çok konuşulan ismi haline geldi. Öte yandan Cansel Çördük’ün son paylaşımı, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük ne paylaştı? Cansel Çördük nasıl bir paylaşım yaptı? Cansel Çördük’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar….

25 Eki 2022 - 22:37 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler... mask
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler...
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi... mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi...
Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!” mask
Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!”
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu! mask
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak... mask
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!” mask
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!”
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin… mask
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin…
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!” mask
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”
Masterchef Büşra’nın Kibri Arşa Ulaştı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Artık!” mask
Masterchef Büşra’nın Kibri Arşa Ulaştı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur’un Cansel’i Dekolte Pozları Olay Oldu! Göğüs ve Kalça Dekoltesine Bakanların Nutku Tutuldu... “Eser West Kalpten Gidecek!” mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Dekolte Pozları Olay Oldu! Göğüs ve Kalça Dekoltesine Bakanların Nutku Tutuldu... “Eser West Kalpten Gidecek!”
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler... mask
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler...
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi... mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi...
Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!” mask
Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!”
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu! mask
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL