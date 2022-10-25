- 25 Eki 2022 - 16:34 G: 25 Eki 2022 - 16:42

Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında…

Sigorta girişi, 1999’dan önce olanlara son dakika haberi geldi! Bunu yapmayanlar, rüyalarında bile emekli olamayacak. EYT gelişmelerini yakından takip eden kişilere gelen haber 44, 47 ve 49 yaşında emekli olma fırsatını sundu. Aralık ayına gözler çevrilmişken; EYT bekleyenlere kritik uyarılar peş peşe yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

6 milyondan fazla kişinin gözünü çevirdiği Aralık ayında her şeyin yanıtı verilecek. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan düzenlemelerden sonra ilk etapta en az 1.5 milyon kişinin emekli olacağına dair haberler verilmişti. Sistemin ilerleyişi doğrultusunda EYT bekleyen en az 3 – 4 milyon kişinin emekli olacağı açıklanmıştı. Peki, neler oluyor?

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25 Eki 2022 - 16:34 Ankara- Yaşam

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Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında… mask
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