Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında…

6 milyondan fazla kişinin gözünü çevirdiği Aralık ayında her şeyin yanıtı verilecek. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan düzenlemelerden sonra ilk etapta en az 1.5 milyon kişinin emekli olacağına dair haberler verilmişti. Sistemin ilerleyişi doğrultusunda EYT bekleyen en az 3 – 4 milyon kişinin emekli olacağı açıklanmıştı. Peki, neler oluyor?

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