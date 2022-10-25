Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…

Hadise’nin aşk dolu ilişkisini evlilikle sessiz sedasız taçlandıran ve ardından da aynı evliliği gibi boşanması da sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Boşanmanın ardından birçok iddia ortaya atılırken Hadise de Mehmet Dinçerler de hayatlarına kaldığı yerden devam ediyorlardı. Şimdiyse, Dinçerler’in Hadise’nin gölgesi altında kaldığı anlara dair açıklamalar arka arkaya sıralandı. Herkesi şaşkına uğratan o konuşmayı sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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