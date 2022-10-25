- 25 Eki 2022 - 16:58 G: 25 Eki 2022 - 17:02

Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…

Türkiye’nin en güzel ve başarılı kadınlarından birisi olan Mehmet Dinçerler, resmen hayatının hatasını yaptı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok yankı uyandıran konularından birisi olan boşanma davasının ardından tepkilerse arka arkaya geldi. Tepkilerin arka arkaya sıralandığı olayın ardından Dinçerler tarafından yapılan açıklamaysa herkesi şaşkına çevirdi. İşte, merak edilen tüm detaylar!

Hadise’nin aşk dolu ilişkisini evlilikle sessiz sedasız taçlandıran ve ardından da aynı evliliği gibi boşanması da sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Boşanmanın ardından birçok iddia ortaya atılırken Hadise de Mehmet Dinçerler de hayatlarına kaldığı yerden devam ediyorlardı. Şimdiyse, Dinçerler’in Hadise’nin gölgesi altında kaldığı anlara dair açıklamalar arka arkaya sıralandı. Herkesi şaşkına uğratan o konuşmayı sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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25 Eki 2022 - 16:58 Ankara- Yaşam

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Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları… mask
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…
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