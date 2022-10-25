Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisinin yakın zamanda final olacağı gündeme geldi. Neslihan Atagül’ün elinde patladığı gözler önüne serildi ve bir iddialı dizi daha fos çıktı. Kadir Doğulu’nun oyunculuğunun eleştiri aldığı Gecenin Ucunda dizisinin final olmasıyla birlikte birçok kişi ise “Kadir reis seni de yorduk” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder ve Kaan Taşaner gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gecenin Ucunda dizisi, ilgi çekmeyi başarmıştı. Farklı bir hikayeye sahip olan Gecenin Ucunda dizisinde Macide’nin yaşadıkları ağızları açık bırakıyordu. Işık ailesinden herkesin Macide’ye aşık olmasıyla bitecek olan Gecenin Ucunda dizisi için final kararı çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.