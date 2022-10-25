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25 Eki 2022 - 17:25

Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisinin yakın zamanda final olacağı gündeme geldi. Neslihan Atagül’ün elinde patladığı gözler önüne serildi ve bir iddialı dizi daha fos çıktı. Kadir Doğulu’nun oyunculuğunun eleştiri aldığı Gecenin Ucunda dizisinin final olmasıyla birlikte birçok kişi ise “Kadir reis seni de yorduk” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…