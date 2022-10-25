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25 Eki 2022 - 17:47

Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...

Yıllara meydan okuyan sanatçı Seda Sayan kaynana olmak için hazırlanıyor. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den gelen paylaşım dudakları ısırttı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan bu paylaşımı görenler ise ne diyeceğini şaşırıyor deyim yerindeyse dili tutuluyor. Peki, konuya ilişkin detaylar nelerdi? İşte, sosyal medyayı yakıp yıkan o paylaşıma ait tüm detaylar!