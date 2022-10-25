- 25 Eki 2022 - 17:47 G: 25 Eki 2022 - 17:49

Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...

Yıllara meydan okuyan sanatçı Seda Sayan kaynana olmak için hazırlanıyor. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den gelen paylaşım dudakları ısırttı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan bu paylaşımı görenler ise ne diyeceğini şaşırıyor deyim yerindeyse dili tutuluyor. Peki, konuya ilişkin detaylar nelerdi? İşte, sosyal medyayı yakıp yıkan o paylaşıma ait tüm detaylar!

58’lik çıtır Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner ile birliktelik yaşamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede ortalığın yangın yerine döndüğü bu paylaşımın ardından da sosyal medyada kullanıcılarından yorumlar da art arda geldi. Peki, neydi o fotoğraf? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eki 2022 - 17:47 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları… mask
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak... mask
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı!
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yine Dekoltesini Konuşturdu! “Eser West Kalpten Gidecek!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yine Dekoltesini Konuşturdu! “Eser West Kalpten Gidecek!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Seda Sayan ve Hadise Çok Fena Pişti Oldu! Doğum Günü Pastası Olayı Ortalığı Karıştırdı! Pastanın Fiyatı Asgari Ücretin Yüzlerce Katı! mask
Seda Sayan ve Hadise Çok Fena Pişti Oldu! Doğum Günü Pastası Olayı Ortalığı Karıştırdı! Pastanın Fiyatı Asgari Ücretin Yüzlerce Katı!
Leyla Lydia Tuğutlu’nun Bebeğinin İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına… mask
Leyla Lydia Tuğutlu’nun Bebeğinin İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına…
Organize İşler İçin Cem Yılmaz’dan Son Hamle! Öyle İsimlerle Görüşmelere Başladı Ki, Ortalık Yıkılıyor! “Yok Artık!” mask
Organize İşler İçin Cem Yılmaz’dan Son Hamle! Öyle İsimlerle Görüşmelere Başladı Ki, Ortalık Yıkılıyor! “Yok Artık!”
Masterchef Tayfun Öyle Bir Kavgaya Karıştı Ki… Acun Medya Zor Ayırdı; Şefler Çılgına Döndü! Eşi Anında Yayına Bağlandı! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Tayfun Öyle Bir Kavgaya Karıştı Ki… Acun Medya Zor Ayırdı; Şefler Çılgına Döndü! Eşi Anında Yayına Bağlandı! Neler Oldu Neler…
Demet Özdemir Linç Üzerine Linç Yiyor! Daha Yeni Anneannesini Kaybetti, Ardından Minicik Şortuyla… “Yazık Kafana!” mask
Demet Özdemir Linç Üzerine Linç Yiyor! Daha Yeni Anneannesini Kaybetti, Ardından Minicik Şortuyla… “Yazık Kafana!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor... mask
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları… mask
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…
Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında… mask
Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında…
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı!
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL