Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...
Yıllara meydan okuyan sanatçı Seda Sayan kaynana olmak için hazırlanıyor. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den gelen paylaşım dudakları ısırttı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan bu paylaşımı görenler ise ne diyeceğini şaşırıyor deyim yerindeyse dili tutuluyor. Peki, konuya ilişkin detaylar nelerdi? İşte, sosyal medyayı yakıp yıkan o paylaşıma ait tüm detaylar!
58’lik çıtır Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner ile birliktelik yaşamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede ortalığın yangın yerine döndüğü bu paylaşımın ardından da sosyal medyada kullanıcılarından yorumlar da art arda geldi. Peki, neydi o fotoğraf? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.