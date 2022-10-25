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25 Eki 2022 - 18:12

Masterchef Büşra’nın Kibri Şeflere Tokat Gibi Çarptı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Gazulet!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Büşra Zambak’ın kibri, şeflere adeta tokat gibi çarptı! Yaptıklarını ne akıl ne fikir aldı, görenler artık isyan edip; “Evine dön gazulet” demeden yapamadı! Jürinin yanında koltuk çıkaracak kadar herkese yüksekten baktığına dair yorumlar alan Büşra Zambak, sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…