Masterchef Büşra’nın Kibri Şeflere Tokat Gibi Çarptı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Gazulet!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Büşra Zambak’ın kibri, şeflere adeta tokat gibi çarptı! Yaptıklarını ne akıl ne fikir aldı, görenler artık isyan edip; “Evine dön gazulet” demeden yapamadı! Jürinin yanında koltuk çıkaracak kadar herkese yüksekten baktığına dair yorumlar alan Büşra Zambak, sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, kıyasıya mücadele etmeye çalışmışlardı. Mavi takım kaptanı olan Burak Revanbaşh ise Kırmızı takım kaptanı olan Tayfun’u seçmişti. Yarışmacı Büşra’nın yapmış oldukları ise seyircileri çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.