Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!”

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde olduğu ve her Pazar günü seyircilerini ekran karşısında tutmayı başaran Yargı dizisinde sular bir an olsun durulmuyor. Kuyu cinayetlerinin ardından katili ararlarken Ceylin’in kaçırılmasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü de seferber olarak tüm gücünü kayıpları aramakta kullandı. Peki, Pars Savcıyı delirten olay neydi?

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