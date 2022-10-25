- 25 Eki 2022 - 18:32

Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorlarının altını üstüne getiren Yargı dizisindeki kuyu cinayetlerinin perde arkasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi. Katilin kim olduğunu öğrenen izleyicilerinse hayretten ağzı kırk karış açık kaldı. Olay büyüdükçe büyüdü Pars Savcının verdiği ayar ise herkesin tansiyonunu zıplattı. Kısa sürede ortalığın iyiden iyiye karıştığı son bölümde yaşananları sizin için mercek altına aldık.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde olduğu ve her Pazar günü seyircilerini ekran karşısında tutmayı başaran Yargı dizisinde sular bir an olsun durulmuyor. Kuyu cinayetlerinin ardından katili ararlarken Ceylin’in kaçırılmasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü de seferber olarak tüm gücünü kayıpları aramakta kullandı. Peki, Pars Savcıyı delirten olay neydi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eki 2022 - 18:32 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı!
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Geldi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek; İntihar Edecek... Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler... mask
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Geldi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek; İntihar Edecek... Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler...
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler… mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler…
Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Esaret Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? mask
Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Esaret Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey…
Yargı Dizisinde İşler Karıştı! Burak’ın Son Cinayeti Önceden İfşa Oldu! Kuyu Cinayeti Felaketle Bitecek; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde İşler Karıştı! Burak’ın Son Cinayeti Önceden İfşa Oldu! Kuyu Cinayeti Felaketle Bitecek; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Büşra’nın Kibri Şeflere Tokat Gibi Çarptı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Gazulet!” mask
Masterchef Büşra’nın Kibri Şeflere Tokat Gibi Çarptı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Gazulet!”
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor... mask
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları… mask
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak... mask
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı!
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yine Dekoltesini Konuşturdu! “Eser West Kalpten Gidecek!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yine Dekoltesini Konuşturdu! “Eser West Kalpten Gidecek!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Seda Sayan ve Hadise Çok Fena Pişti Oldu! Doğum Günü Pastası Olayı Ortalığı Karıştırdı! Pastanın Fiyatı Asgari Ücretin Yüzlerce Katı! mask
Seda Sayan ve Hadise Çok Fena Pişti Oldu! Doğum Günü Pastası Olayı Ortalığı Karıştırdı! Pastanın Fiyatı Asgari Ücretin Yüzlerce Katı!
Leyla Lydia Tuğutlu’nun Bebeğinin İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına… mask
Leyla Lydia Tuğutlu’nun Bebeğinin İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına…
Organize İşler İçin Cem Yılmaz’dan Son Hamle! Öyle İsimlerle Görüşmelere Başladı Ki, Ortalık Yıkılıyor! “Yok Artık!” mask
Organize İşler İçin Cem Yılmaz’dan Son Hamle! Öyle İsimlerle Görüşmelere Başladı Ki, Ortalık Yıkılıyor! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!”
Masterchef Büşra’nın Kibri Şeflere Tokat Gibi Çarptı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Gazulet!” mask
Masterchef Büşra’nın Kibri Şeflere Tokat Gibi Çarptı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Gazulet!”
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor... mask
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları… mask
Mehmet Dinçerler Hayatının Hatasını Yaptı! “Dizini Kırıp Karısının Dibinde Oturacaktı!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Hadise’nin Eteğinden Dökülen Şöhret Tozları…
Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında… mask
Sigorta Girişi 1999’dan Önce Olanlara Kahreden Haber Geldi! Bunu Yapmayan Kişi Rüyasında Bile Emekli Olamaz… EYT’de Son Dakika! 44, 47, 49 Yaşında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL