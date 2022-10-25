Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorlarının altını üstüne getiren Yargı dizisindeki kuyu cinayetlerinin perde arkasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi. Katilin kim olduğunu öğrenen izleyicilerinse hayretten ağzı kırk karış açık kaldı. Olay büyüdükçe büyüdü Pars Savcının verdiği ayar ise herkesin tansiyonunu zıplattı. Kısa sürede ortalığın iyiden iyiye karıştığı son bölümde yaşananları sizin için mercek altına aldık.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde olduğu ve her Pazar günü seyircilerini ekran karşısında tutmayı başaran Yargı dizisinde sular bir an olsun durulmuyor. Kuyu cinayetlerinin ardından katili ararlarken Ceylin’in kaçırılmasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü de seferber olarak tüm gücünü kayıpları aramakta kullandı. Peki, Pars Savcıyı delirten olay neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.