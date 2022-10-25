İkinci El Araç Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Sakın O Tarihten Önce Almayın; Fiyatlar Diplere Düşecek! Şimdi Alan Kafasını Duvarlara Vuracak…

Araç sahibi olmak isteyenler, sadece araçların özelliklerini ve fiyatlarını değil, aynı zamanda ÖTV indiriminin olup olmayacağını da araştırıyor. Ayağını yerden kesmesini isteyen vatandaşlar, daha uygun fiyatlı araçlara bakarken; özellikli ve daha iyisini olmasını isteyenler ise biraz daha pahalı araçlara bakıyor. Yakın zamanda araç almak isteyenlere ise büyük müjde verildi. Peki, neler oluyor?

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