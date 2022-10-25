İkinci El Araç Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Sakın O Tarihten Önce Almayın; Fiyatlar Diplere Düşecek! Şimdi Alan Kafasını Duvarlara Vuracak…
Otomotiv sektöründe fiyatlar giderek artıyor! Önceden çok kolay bir biçimde alınan araçları şimdi satın alan kişiler ise “Zengin” olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir ikinci el araç peşinde koşan vatandaşlara gelen büyük müjde ise yüzleri güldürdü. Tarihlerin açıklanmasıyla birlikte fiyatların diplere çekileceği görülmüş oldu. Şimdi alan, o tarihte kafasını resmen duvarlara vuracak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Araç sahibi olmak isteyenler, sadece araçların özelliklerini ve fiyatlarını değil, aynı zamanda ÖTV indiriminin olup olmayacağını da araştırıyor. Ayağını yerden kesmesini isteyen vatandaşlar, daha uygun fiyatlı araçlara bakarken; özellikli ve daha iyisini olmasını isteyenler ise biraz daha pahalı araçlara bakıyor. Yakın zamanda araç almak isteyenlere ise büyük müjde verildi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.