- 25 Eki 2022 - 19:07 G: 25 Eki 2022 - 19:08

Selin Ciğerci Aşk Acısını Öyle Bir İsmin Kucağında Unuttu Ki... Dolandırıcı Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Selin Ciğerci, aşk acısını öyle bir ismin kucağında unuttu ki gören duyan hayret etti. Dolandırıcı sevgili şokunun ardından ipler inceldiği yerden koptu. Kısa sürede gündemdeki yerini alan Ciğerci’nin herkesi hayrete düşüren o paylaşımını sizin için mercek altına aldık. Peki, neydi o paylaşım?

Yıllardır hem yaşadığı değişim hem de iş hayatındaki başarısıyla yürek hoplatan Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra ile bir kez boşanmış, ardından ikil ayrılığa dayanamayıp yeniden evlenmişti. Evlilik birliğine son verdikten sonra iki tarafta kendi hayatına yeni isimler almışlardı. Birkaç hafta önce dolandırıcı olarak addedilen beyefendiden ayrılan Ciğerci, aşk acısını öyle bir kucakta atlattı ki gören duyan hayrete düştü. İşte, sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen o paylaşım!

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25 Eki 2022 - 19:07 Ankara- Yaşam

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Selin Ciğerci Aşk Acısını Öyle Bir İsmin Kucağında Unuttu Ki... Dolandırıcı Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!” mask
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