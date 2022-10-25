Selin Ciğerci Aşk Acısını Öyle Bir İsmin Kucağında Unuttu Ki... Dolandırıcı Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”

Yıllardır hem yaşadığı değişim hem de iş hayatındaki başarısıyla yürek hoplatan Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra ile bir kez boşanmış, ardından ikil ayrılığa dayanamayıp yeniden evlenmişti. Evlilik birliğine son verdikten sonra iki tarafta kendi hayatına yeni isimler almışlardı. Birkaç hafta önce dolandırıcı olarak addedilen beyefendiden ayrılan Ciğerci, aşk acısını öyle bir kucakta atlattı ki gören duyan hayrete düştü. İşte, sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen o paylaşım!

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