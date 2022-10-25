- 25 Eki 2022 - 20:26 G: 25 Eki 2022 - 20:40

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in gençlik fotoğrafı, görenleri dumur etti. “Beş dakika daha genç doğsaymış, kaş olacakmış” yorumlarını alan Demir, o halleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümüyle milyonlarca kişiyi ekranlara kilitlemişti. Oldukça derin ve sağlam bir hikayeye sahip olan Yalı Çapkını dizisinde sorumsuz bir karakter olan Ferit’e hayat veren Mert Ramazan Demir ise özellikle yakışıklı oluşundan dolayı genç kızların dikkatini üzerine çekiyordu. Başarılı oyuncunun yıllar önceki karesi ise sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eki 2022 - 20:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak... mask
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!” mask
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!”
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin… mask
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin…
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!” mask
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor... mask
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...
Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisindeki Kuyu Cinayetlerinin Perde Arkasından O İsim Çıktı! Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor; Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!”
Masterchef Büşra’nın Kibri Arşa Ulaştı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Artık!” mask
Masterchef Büşra’nın Kibri Arşa Ulaştı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Artık!”
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikayesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı!
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yine Dekoltesini Konuşturdu! “Eser West Kalpten Gidecek!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Yine Dekoltesini Konuşturdu! “Eser West Kalpten Gidecek!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!” mask
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Sakın O Tarihten Önce Almayın; Fiyatlar Diplere Düşecek! Şimdi Alan Kafasını Duvarlara Vuracak… mask
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Sakın O Tarihten Önce Almayın; Fiyatlar Diplere Düşecek! Şimdi Alan Kafasını Duvarlara Vuracak…
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!” mask
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!”
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin… mask
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin…
Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı! mask
Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL