Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in gençlik fotoğrafı, görenleri dumur etti. “Beş dakika daha genç doğsaymış, kaş olacakmış” yorumlarını alan Demir, o halleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümüyle milyonlarca kişiyi ekranlara kilitlemişti. Oldukça derin ve sağlam bir hikayeye sahip olan Yalı Çapkını dizisinde sorumsuz bir karakter olan Ferit’e hayat veren Mert Ramazan Demir ise özellikle yakışıklı oluşundan dolayı genç kızların dikkatini üzerine çekiyordu. Başarılı oyuncunun yıllar önceki karesi ise sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.