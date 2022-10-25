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25 Eki 2022 - 20:26

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in gençlik fotoğrafı, görenleri dumur etti. “Beş dakika daha genç doğsaymış, kaş olacakmış” yorumlarını alan Demir, o halleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…