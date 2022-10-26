- 26 Eki 2022 - 22:45

Hande Erçel’in Annesini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!

Sen Çal Kapımı dizisinde muhteşem bir ün kazanan Hande Erçel’in annesini görenlerin nutku tutuldu. Sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulunan Hande Erçel, annesinin karelerini yayınlayınca; “Hande’nin değil, Hadise’nin kopyası” yorumları yapıldı. Güzelliğinin kaynağını gösteren Hande Erçel ise benzerlikleriyle şoke etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirmişlerdi. Kerem Bürsin’den ayrıldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılan Hande Erçel, iddiaları kabul ederek herkesi şaşırtmıştı. İhanet iddialarıyla anılan ikili bir anda aşklarını bitirmişlerdi. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le çok samimi bir biçimde görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yaratmıştı. Aşklarının yeniden başladığı düşünülürken; Hande Erçel’den hiçbir açıklama gelmemişti. Güzeller güzeli oyuncu annesini paylaşınca sevenleri şaştı kaldı! Peki, neler oluyor?

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26 Eki 2022 - 22:45 Ankara- Yaşam

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