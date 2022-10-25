Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!

Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirmişlerdi. Kerem Bürsin’den ayrıldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılan Hande Erçel, iddiaları kabul ederek herkesi şaşırtmıştı. İhanet iddialarıyla anılan ikili bir anda aşklarını bitirmişlerdi. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le çok samimi bir biçimde görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yaratmıştı. Aşklarının yeniden başladığı düşünülürken; Hande Erçel’den hiçbir açıklama gelmemişti. Güzeller güzeli oyuncu annesini paylaşınca sevenleri şaştı kaldı! Peki, neler oluyor?

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