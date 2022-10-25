- 25 Eki 2022 - 21:24 G: 25 Eki 2022 - 21:41

Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!”

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma’da bulunan Eda Ece, ‘Yıldız’ karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Nefesleri kökten kesen bir paylaşımda bulunan Eda Ece, bornozundan gözüken göğsü dekoltesiyle hayranlarını büyüledi. Bir bakanın bir daha baktığı Eda Ece’ye “Aman Yıldız Hanım, bu hallerinizi Doğan Bey görmesin” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, 6 yıldır ekranlarda fırtınalar estiriyor. Her bölümünde ayrı bir entrikaya değinen Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle çok beğenilen Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eki 2022 - 21:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu! mask
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak... mask
Sefa Doğanay 'Kokpit' ile Türkiye Turnesine Çıkacak...
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!” mask
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!”
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin… mask
Acun Ilıcalı’yla Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; O da Geliyor! Acun Ilıcalı “Ben Uğraşmam!” Dedi, Yapıma Pasladı! Gümbür Gümbür Geliyor, Bu Kez Herkesin…
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!” mask
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!” mask
Gecenin Ucunda Dizisi Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı Ama Fos Çıktı! “Kadir Reis Seni de Yorduk!”
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor... mask
Seda Sayan Kaynana Olmaya Hazırlanıyor! Oğlundan Gelen Paylaşım Dudakları Isırttı! “Gelin Kaynana Toprağından Olurmuş!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor...
Yargı Dizisinde Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor! Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Burak Yıldırım Olayı Büyüdükçe Büyüyor! Pars Savcı İnceden Ayarı Verince... “Yok Artık!”
Masterchef Büşra’nın Kibri Arşa Ulaştı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Artık!” mask
Masterchef Büşra’nın Kibri Arşa Ulaştı! Jürinin Yanına Koltuk Çıkaracak; Yaptıklarını Ne Akıl Alıyor, Ne Fikir… “Evine Dön Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!” mask
Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!”
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu! mask
Hande Erçel’in Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’inin Gençlik Fotoğrafı Dumur Etti! “Beş Dakika Daha Geç Doğsaymış, Kaş Olacakmış!” O Görüntüsü Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı…
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!” mask
Selin Ciğerci Aşk Acısını Anne Kucağında Unuttu! Sevgili Şokundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Ne Yapıyorsun Sen Selin!”
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Sakın O Tarihten Önce Almayın; Fiyatlar Diplere Düşecek! Şimdi Alan Kafasını Duvarlara Vuracak… mask
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Sakın O Tarihten Önce Almayın; Fiyatlar Diplere Düşecek! Şimdi Alan Kafasını Duvarlara Vuracak…
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!” mask
Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen Yeni İmajıyla Herkesi Ters Köşe Yaptı! Son Hali Genç Kızları Ayağa Kaldırdı! “Bu Halin Ne!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL