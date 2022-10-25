Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!”
FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma’da bulunan Eda Ece, ‘Yıldız’ karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Nefesleri kökten kesen bir paylaşımda bulunan Eda Ece, bornozundan gözüken göğsü dekoltesiyle hayranlarını büyüledi. Bir bakanın bir daha baktığı Eda Ece’ye “Aman Yıldız Hanım, bu hallerinizi Doğan Bey görmesin” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, 6 yıldır ekranlarda fırtınalar estiriyor. Her bölümünde ayrı bir entrikaya değinen Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle çok beğenilen Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.