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25 Eki 2022 - 21:24

Eda Ece Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kökten Kesti! Derin Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Büyüledi, Bakanlar Bir Daha Baktı! “Aman Yıldız Hanım! Doğan Görmesin!”

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma’da bulunan Eda Ece, ‘Yıldız’ karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Nefesleri kökten kesen bir paylaşımda bulunan Eda Ece, bornozundan gözüken göğsü dekoltesiyle hayranlarını büyüledi. Bir bakanın bir daha baktığı Eda Ece’ye “Aman Yıldız Hanım, bu hallerinizi Doğan Bey görmesin” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…