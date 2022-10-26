Hülya Koçyiğit'in Torunu 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Gelen Haber Engin Altan Düzyatan Bile Zırıl Zırıl Ağlattı... Sevenleri Paramparça Bir Halde! Neler Oluyor?
Türk sanat camiasının efsane ismi Hülya Koçyiğit’in torunu 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Gelen haber Engin Altan Düzyatan’u bile zırıl zırıl ağlatırken sevenlerini de paramparça etti. Aslışah Alkoçlar ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek sosyal medya ve magazin gündemine de bomba gibi düştü. Ortalığı kasıp kavuran bu gerçekleri sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok yankı uyandıran isimlerinden birisi olan Aslışah Alkoçlar, her paylaşımıyla büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomenin geçtiğimiz aylarda hamile olduğuna dair gelen haberlerle hayranlarını sevindirmişti. Şimdiyse herkesin aklını yerinden oynatan bir iddiayla birlikte ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, neler oluyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.