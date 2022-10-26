- 26 Eki 2022 - 22:16

Hülya Koçyiğit'in Torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kalpleri Sızlatan Haber! Gelen Haber ile Engin Altan Düzyatan Bile Yıkıldı... Sevenleri Paramparça Bir Halde!

Türk sanat camiasının efsane ismi Hülya Koçyiğit’in torunu 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Gelen haber Engin Altan Düzyatan’u bile zırıl zırıl ağlatırken sevenlerini de paramparça etti. Aslışah Alkoçlar ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek sosyal medya ve magazin gündemine de bomba gibi düştü. Ortalığı kasıp kavuran bu gerçekleri sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok yankı uyandıran isimlerinden birisi olan Aslışah Alkoçlar, her paylaşımıyla büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomenin geçtiğimiz aylarda hamile olduğuna dair gelen haberlerle hayranlarını sevindirmişti. Şimdiyse herkesin aklını yerinden oynatan bir iddiayla birlikte ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, neler oluyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

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26 Eki 2022 - 22:16 Ankara- Yaşam

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