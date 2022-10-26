Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Bembeyaz, Saten Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! “Kalbimiz Yerinden Çıktı Güzellik!” Yorumlar Gırla…
Hande Erçel’in güzeller güzeli kardeşi Gamze Erçel, göğüs dekoltesiyle başları döndürdü. Bembeyaz, saten bir elbise giyen Gamze Erçel, fiziğinin muhteşem oluşunu bir kez daha kanıtladı. “Kalbimiz yerinden çıktı! Bu ne güzellik” yorumlarını alan Gamze Erçel, yeni tarzını da göstermiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönemler oyunculuk yapan Gamze Erçel, daha sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti. Hayatına bambaşka bir açıdan devam etme kararı alan Gamze Erçel, Aylin Mavi’nin doğumundan sonra sosyal medya fenomeni olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Hande Erçel gibi güzelliğiyle ön plana çıkan Gamze Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.