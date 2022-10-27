Hüsnü Şenlendirici’nin Eşi Nazire Şenlendirici’nin Sibel Can Bağlantısı Şok Etti! Bakın Kaç Yaşındaymış! Nazire Şenlendirici Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir!

Türkiye’nin usta klarnetçi isimlerinden biri olan Hüsnü Şenlendirici, şimdilerde yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler isimli Kanal D programı ile sıkça gündem olur hale geldi. Yeni bir sezona da Şarkılar Bizi Söyler isimli program ile başlayan Hüsnü Şenlendirici’nin olaylı bir geçmişe sahip olan özel hayatı ise, şimdilerin merakla takip edilen konularından biri oldu. Peki, Hüsnü Şenlendirici’nin eşi Nazire Şenlendirici kimdir, kaç yaşında? Nazire Şenlendirici ile Hüsnü Şenlendirici hala evli mi, ne zaman evlendi? Nazire Şenlendirici ünlü mü, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…