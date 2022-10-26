Deniz Seki’nin 3 Yıl Evli Kaldığı Eski Eşi Şok Etti! Turhan Başaranoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Turhan Başaranoğlu Şimdilerde Ne Yapıyor?
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sahnelerin ünlü isimlerinden biri olan Deniz Seki, özellikle son zamanlarda özel yaşamı ile dikkat çekmeye başladı. Geçmişte yaptığı bir evlilik ile gündeme gelen Deniz Seki, eski eşi Turhan Başaranoğlu ile ilgili ayrılığına ilişkin yıllar sonra gerçekleştirdiği açıklamayla da dikkat çekmişti. İşte o evlilikle ilgili merak edilen detaylar...
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sahnelerin ünlü isimlerinden biri olan Deniz Seki, özellikle son zamanlarda özel yaşamı ile dikkat çekmeye başladı. Geçmişte yaptığı bir evlilik ile gündeme gelen Deniz Seki, eski eşi Turhan Başaranoğlu ile ilgili ayrılığına ilişkin yıllar sonra gerçekleştirdiği açıklamayla da dikkat çekmişti. Peki, Deniz Seki kaç evlilik yaptı, kimlerle evlendi? Deniz Seki’nin eski eşi Turhan Başaranoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Turhan Başaranoğlu şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…
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26 Eki 2022 - 12:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.