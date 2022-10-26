Deniz Seki’nin 3 Yıl Evli Kaldığı Eski Eşi Şok Etti! Turhan Başaranoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Turhan Başaranoğlu Şimdilerde Ne Yapıyor?

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sahnelerin ünlü isimlerinden biri olan Deniz Seki, özellikle son zamanlarda özel yaşamı ile dikkat çekmeye başladı. Geçmişte yaptığı bir evlilik ile gündeme gelen Deniz Seki, eski eşi Turhan Başaranoğlu ile ilgili ayrılığına ilişkin yıllar sonra gerçekleştirdiği açıklamayla da dikkat çekmişti. Peki, Deniz Seki kaç evlilik yaptı, kimlerle evlendi? Deniz Seki’nin eski eşi Turhan Başaranoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Turhan Başaranoğlu şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

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