- 26 Eki 2022 - 11:59 G: 26 Eki 2022 - 12:14

Masterchef Yarışmasının Kamera Arkasında Olaylar İyice Karıştı! Acun Ilıcalı Sigortasını Durdurdu; İş Ahlakı Sınırları Taşıldı... “Az Bile Yapmış!”

TV8 ekranlarında fırtınalar estiren yarışma Masterchef’te yarışmanın kamera arkasında olaylar iyice karıştı. Acun Ilıcalı’nın sigortalarını bile kesip iş akdine son verdiği olayın sır perdesi aralandı. Ahlak sınırlarını zorlayan o açıklamaları duyan gören hayret içerisinde kaldı. Kısa sürede geniş yankı uyandıran olayı sizin için mercek altına aldık. İşte yaşananalar!

Acun Ilıcalı yapımcılığında dünyaca ünlü yemek yarışması Masterchef, yaklaşık beş sezondur Türkiye versiyonuna uyarlanarak çekilmeye ve seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Her yarışmacının birbirinden farklı olduğu hem lezzetli yemekleri hem de değişik tavırlarıyla dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyordu. Şimdiyse Acun Medya ekibinden yapılan bir davranışın açığa çıkması ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Peki, ne oldu da ünlü yapımcı bu kadar sinirlendi?

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26 Eki 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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