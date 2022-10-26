Masterchef Yarışmasının Kamera Arkasında Olaylar İyice Karıştı! Acun Ilıcalı Sigortasını Durdurdu; İş Ahlakı Sınırları Taşıldı... “Az Bile Yapmış!”

Acun Ilıcalı yapımcılığında dünyaca ünlü yemek yarışması Masterchef, yaklaşık beş sezondur Türkiye versiyonuna uyarlanarak çekilmeye ve seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Her yarışmacının birbirinden farklı olduğu hem lezzetli yemekleri hem de değişik tavırlarıyla dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyordu. Şimdiyse Acun Medya ekibinden yapılan bir davranışın açığa çıkması ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Peki, ne oldu da ünlü yapımcı bu kadar sinirlendi?

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