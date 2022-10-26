Uraz Kaygırlaroğlu'ndan Koltuk Kabartan Hareket! Milyonlarca Ünlü Var Ama Bir Tanesi Bile Böyle Bir Şey Yapmıyor... “Helal Olsun!” Alkış, Kıyamet...
Hem başarılı oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla yüreklerde geniş yer tutan Uraz Kaygılaroğlu’ndan koltuk kabartan bir hareket geldi. Milyonlarca ünlünün yapmadığını yapan ve herkesten takdir toplayan Kaygılaroğlu tarafından yapılan bir hareket magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
Mesleki başarısıyla her daim bakışları üzerinde tutmayı başaran ünlü oyuncu Uraz Kaygırlaroğlu, aynı zamanda özel hayatıyla da herkes tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yürekleri hoplatırken beğeni ve yorumları da toplayan ünlü oyuncudan ayakta alkışlanacak bir hareket geldi. Sosyal medya ve magazin gündemini resmen çalkalayan o hareket en çok merak edilen konulardan da birisi haline geldi. Peki, ünlü oyuncunun yaptığı ayakta alkışlanası hareket neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.