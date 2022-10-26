Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yaktı Yıktı Görenin Yüreği Yandı! Babasının Kalp Krizi Geçirmesine Neden Olacak O Poz Dudak Uçuklattı… “Of Yanıyorsun!”

Hem güzelliği hem de cesur paylaşımlarıyla bir an olsun gündemden düşmeyen ve görenin yüreğini yakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, ortalığı kasıp kavurmaya da devam ediyor. Güneş gibi sapsarı saçlarıyla görenin aklını başından alan Erbil, oldukça geniş bir takipçi kitlesine de hitap ediyor. Peki, her görenin dudağını uçuklatan o poz neydi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında!

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