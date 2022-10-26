Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yaktı Yıktı Görenin Yüreği Yandı! Babasının Kalp Krizi Geçirmesine Neden Olacak O Poz Dudak Uçuklattı… “Of Yanıyorsun!”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla dudak uçuklatmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla babasına kalp krizi geçirtecek olan ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Peki, neler oluyor? İşte, o yürek hoplatan paylaşım!
Hem güzelliği hem de cesur paylaşımlarıyla bir an olsun gündemden düşmeyen ve görenin yüreğini yakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, ortalığı kasıp kavurmaya da devam ediyor. Güneş gibi sapsarı saçlarıyla görenin aklını başından alan Erbil, oldukça geniş bir takipçi kitlesine de hitap ediyor. Peki, her görenin dudağını uçuklatan o poz neydi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.