- 26 Eki 2022 - 12:57 G: 26 Eki 2022 - 13:03

Yeşim Salkım Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yeşim Salkım Nasıl Ünlü Oldu? Yeşim Salkım’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız!

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel yaşamına ve tartışmalarıyla uzunca süre magazin gündeminde yer aldığı Gülben Ergen’e ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekmişti. O açıklamalar sonrasında Yeşim Salkım’ın yaptığı evlilik gündeme gelirken; o evliliklerin listesi herkesi şaşırtmayı başardı. İşte Yeşim Salkım ile ilgili merak edilen detaylar...

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel yaşamına ve tartışmalarıyla uzunca süre magazin gündeminde yer aldığı Gülben Ergen’e ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekmişti. O açıklamalar sonrasında Yeşim Salkım’ın yaptığı evlilik gündeme gelirken; o evliliklerin listesi herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşındadır? Yeşim Salkım nasıl ünlü oldu? Yeşim Salkım kaç kere evlendi? İşte, detaylar…

26 Eki 2022 - 12:57 - Magazin

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