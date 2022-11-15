TOKİ Ankara’da Hangi İlçelere Konut Yapacak? O İlçeler Ankara'nın Göbeği! İşte TOKİ Ankara'da Konut yapacağır yerler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kısaca TOKİ’nin gerçekleştireceği ‘İlk Evim İlk İşyerim’ isimli sosyal konut projesinin temel atma töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. İşte TOKİ Ankara ile ilgili ortaya çıkan bilgiler..
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kısaca TOKİ’nin gerçekleştireceği ‘İlk Evim İlk İşyerim’ isimli sosyal konut projesinin temel atma töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Temel atma törenine Ankara’dan katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında, Ankara’da yapılacak olan toplu konutlara ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, TOKİ Ankara’da hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ Ankara ilçeleri belli oldu mu? İşte, detaylar…
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15 Kas 2022 - 13:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.