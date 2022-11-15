- 15 Kas 2022 - 13:30

TOKİ Ankara’da Hangi İlçelere Konut Yapacak? O İlçeler Ankara'nın Göbeği! İşte TOKİ Ankara'da Konut yapacağır yerler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kısaca TOKİ’nin gerçekleştireceği ‘İlk Evim İlk İşyerim’ isimli sosyal konut projesinin temel atma töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. İşte TOKİ Ankara ile ilgili ortaya çıkan bilgiler..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kısaca TOKİ’nin gerçekleştireceği ‘İlk Evim İlk İşyerim’ isimli sosyal konut projesinin temel atma töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Temel atma törenine Ankara’dan katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında, Ankara’da yapılacak olan toplu konutlara ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, TOKİ Ankara’da hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ Ankara ilçeleri belli oldu mu? İşte, detaylar…

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15 Kas 2022 - 13:30 - Yaşam

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