- 26 Eki 2022 - 13:09 G: 26 Eki 2022 - 13:20

Ay Tutulması Ne Zaman Olacak? Ay Tutulması İçin Sayılı Günler Kaldı! Türkiye’den İzlenebilecek Mi? Ay Tutulması Hangi İllerden İzlenecek?

Dün gerçekleşen güneş tutulmasının büyük bir kısmını izleyebilen Türkiye’nin pek çok ilindeki vatandaşlar, bu kez gerçekleşecek olan ay tutulmasına ilişkin araştırmalara başladı. Yakın zamanda yaşanacak olan ay tutulması için geri sayımı başlatan gök bilimciler, ay tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceğinin detayları haberimizde...

Dün gerçekleşen güneş tutulmasının büyük bir kısmını izleyebilen Türkiye’nin pek çok ilindeki vatandaşlar, bu kez gerçekleşecek olan ay tutulmasına ilişkin araştırmalara başladı. Yakın zamanda yaşanacak olan ay tutulması için geri sayımı başlatan gök bilimciler, ay tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceğini de merak edenler için geçtiğimiz günlerde paylaştı. Peki, ay tutulması ne zaman olacak? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Ay tutulması hangi illerden izlenecek? İşte, detaylar…

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26 Eki 2022 - 13:09 - Gündem

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