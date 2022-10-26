Ay Tutulması Ne Zaman Olacak? Ay Tutulması İçin Sayılı Günler Kaldı! Türkiye’den İzlenebilecek Mi? Ay Tutulması Hangi İllerden İzlenecek?
Dün gerçekleşen güneş tutulmasının büyük bir kısmını izleyebilen Türkiye’nin pek çok ilindeki vatandaşlar, bu kez gerçekleşecek olan ay tutulmasına ilişkin araştırmalara başladı. Yakın zamanda yaşanacak olan ay tutulması için geri sayımı başlatan gök bilimciler, ay tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceğinin detayları haberimizde...
Dün gerçekleşen güneş tutulmasının büyük bir kısmını izleyebilen Türkiye’nin pek çok ilindeki vatandaşlar, bu kez gerçekleşecek olan ay tutulmasına ilişkin araştırmalara başladı. Yakın zamanda yaşanacak olan ay tutulması için geri sayımı başlatan gök bilimciler, ay tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceğini de merak edenler için geçtiğimiz günlerde paylaştı. Peki, ay tutulması ne zaman olacak? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Ay tutulması hangi illerden izlenecek? İşte, detaylar…
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26 Eki 2022 - 13:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.