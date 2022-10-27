Doya Doya Moda’nın Jürisi Gülşah Saraçoğlu Şok İçerisinde! “Metres Gülşah” Olayının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer…
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, dün sosyal medyanın gündemine ilginç bir olay ile oturdu. Sosyal medya hesabının adı değiştirildiği görülen Gülşah Saraçoğlu’nun sosyal medyadaki yeni ismi herkesi şoke etti. Görenlerin inanamadığı, bir bakanın bir daha baktığı Gülşah Saraçoğlu’nun sosyal medya adının değişmesindeki olayın arka perdesi ise, yavaş yavaş aralanmaya başladı. İşte Gülşah Saraçoğlu ile ilgili detaylar...
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, dün sosyal medyanın gündemine ilginç bir olay ile oturdu. Sosyal medya hesabının adı değiştirildiği görülen Gülşah Saraçoğlu’nun sosyal medyadaki yeni ismi herkesi şoke etti. Görenlerin inanamadığı, bir bakanın bir daha baktığı Gülşah Saraçoğlu’nun sosyal medya adının değişmesindeki olayın arka perdesi ise, yavaş yavaş aralanmaya başladı. Peki, Gülşah Saraçoğlu’nun yeni sosyal medya adı ne? Gülşah Saraçoğlu’nun sosyal medya adı neden, nasıl değişti? Gülşah Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabımı mı hacklendi? İşte, detaylar…
27 Eki 2022 - 08:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.