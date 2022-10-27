Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! GSB 1200 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına devam ettiği sonbahar aylarında bir haber de geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelmişti. Bünyesinde istihdam etmek üzere 1200 personel alımı daha gerçekleştireceğini duyuran GSB, personel alımı için başvuruları almaya başladı. Başvuruların sonuçlarına ilişkin adayları meraklandıran GSB’den yeni bir haber daha geldi. GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı şartları neler? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

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