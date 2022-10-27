Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! GSB 1200 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına devam ettiği sonbahar aylarında bir haber de geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelmişti. Bünyesinde istihdam etmek üzere 1200 personel alımı daha gerçekleştireceğini duyuran GSB, personel alımı için başvuruları almaya başladı.İşte personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına devam ettiği sonbahar aylarında bir haber de geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelmişti. Bünyesinde istihdam etmek üzere 1200 personel alımı daha gerçekleştireceğini duyuran GSB, personel alımı için başvuruları almaya başladı. Başvuruların sonuçlarına ilişkin adayları meraklandıran GSB’den yeni bir haber daha geldi. GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı şartları neler? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
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27 Eki 2022 - 08:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.