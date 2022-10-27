Sıfır Araç Alacaklara Son Dakika Haberi! 500 bin TL’nin altındaki sıfır araçlar hangileri? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Bir süredir fiyatları gitgide artmaya devam eden birinci el otomobil piyasasında vatandaş cephesinde beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi, sektöre de yansıdı. Geçtiğimiz gün çarpıcı açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, gerçekleştirdiği açıklamalarda beklentinin ÖTV indiriminden ziyade ÖTV matrah güncellemesi olduğunu dile getirdi. Özellikle fiyatı 500 bin TL altındaki araçlara dikkat çeken Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarında araç satın alacaklara bir de müjde verdi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? 500 bin TL’nin altındaki sıfır araçlar hangileri? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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