- 27 Eki 2022 - 08:25 G: 27 Eki 2022 - 08:26

Ece Erken Fena Sinirlendi! Ölen Eşi Hakkında Yorum Yapılınca Dayanacak Gücü Kalmadı! "Gerçekten Yeter, Baydınız...!"

Geçtiğimiz günlerde bir dönem küs olduğu, eşinin ölümünün ardından barıştığı ünlü popçu Demet Akalın ile görüntülenen Ece Erken, bu kez paylaştığı bir fotoğrafın sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmesi üzerine yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. İşte Ece Erken cephesinden son detaylar...

Geçtiğimiz günlerde bir dönem küs olduğu, eşinin ölümünün ardından barıştığı ünlü popçu Demet Akalın ile görüntülenen Ece Erken, bu kez paylaştığı bir fotoğrafın sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmesi üzerine yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Sosyal medya takipçilerinin eleştirilerine sessiz kalmayan Ece Erken, bu kez oldukça ağır konuştu! Peki, Ece Erken ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Ece Erken neden eleştirildi? Ece Erken hakkındaki eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

27 Eki 2022 - 08:25 - Magazin

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