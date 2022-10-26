İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Roma'da Evlendi! Düğün Kareleri İçleri Isıttı! Roma’da Öyle Pozlar Verildi Ki… Gelinliği Olay Yarattı!
Geçtiğimiz günlerde hayatını sürpriz bir şekilde gözlerden uzak birleştirmeleriyle dikkatleri üzerine çeken İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinden düğün kareleri peş peşe gelmeye başladı. Takipçileriyle mutluluklarını paylaşan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti, paylaştıkları fotoğrafın altına düştüğü notla da dikkat çekti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde hayatını sürpriz bir şekilde gözlerden uzak birleştirmeleriyle dikkatleri üzerine çeken İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinden düğün kareleri peş peşe gelmeye başladı. Takipçileriyle mutluluklarını paylaşan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti, paylaştıkları fotoğrafın altına düştüğü notla da dikkat çekti. Öte yandan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinin düğün kareleri, sosyal medyanın en çok ilgi gören fotoğrafları haline dönüştü. Peki, İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti ne zaman evlendi? İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti nerede evlendi? İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinin düğünleri olacak mı? İşte, detaylar…
26 Eki 2022 - 22:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.