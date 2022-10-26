Acun Ilıcalı’dan Şok Eden Survivor 2023 Haberi! Bomba İsimlerle Anlaşmıştı; Şimdide Bunu Yaptı… “Kazanmayan Akılsız Mı Olacak?”

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının hemen ardından ekranlara gelmesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışması için geri sayım başladı. Bir süredir yarışmacılarından parkurlarına kadar merakla beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışması ile ilgili startı veren isim yarışmanın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı oldu. Formatta değişikliğe gidildiğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye 2023 yarışmasının formatını açıkladı. Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışmasında format ne olacak? Survivor Türkiye 2023 yarışması nasıl olacak? Survivor Türkiye 2023 yarışmasında kimler yarışacak? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...