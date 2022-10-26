Acun Ilıcalı’dan Şok Eden Survivor 2023 Haberi! Bomba İsimlerle Anlaşmıştı; Şimdide Bunu Yaptı… “Kazanmayan Akılsız Mı Olacak?”
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının hemen ardından ekranlara gelmesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışması için geri sayım başladı. Bir süredir yarışmacılarından parkurlarına kadar merakla beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışması ile ilgili startı veren isim yarışmanın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı oldu. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının hemen ardından ekranlara gelmesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışması için geri sayım başladı. Bir süredir yarışmacılarından parkurlarına kadar merakla beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışması ile ilgili startı veren isim yarışmanın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı oldu. Formatta değişikliğe gidildiğini duyuran Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye 2023 yarışmasının formatını açıkladı. Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışmasında format ne olacak? Survivor Türkiye 2023 yarışması nasıl olacak? Survivor Türkiye 2023 yarışmasında kimler yarışacak? İşte, detaylar...
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26 Eki 2022 - 22:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.