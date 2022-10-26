Yalı Çapkını Dizisinde O Sahne Şok Etti! Ferit'e Hep Hayır Diyen Seyran 90 Derece Değişti… "Ya O , Ya Ben!" Seyircilerin İsyanı Bitmiyor!
Star TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden Yalı Çapkını dizisinde ortalık iyice kızıştı. Seyran’ın yeni halini görenler şok olurken mide bulandıran sahnelerinse ardı arkası kesilmedi. Seyircilerin tepkisini çeken sahneler ise sosyal medyada gündem oldu. Peki, neler oluyor?
Yalı Çapkını dizisinde ortalığı karıştıran olayların ardı arkası kesilmek bilmiyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran yeni bölümün fragmanıysa ortalığı resmen ayağa kaldırdı. Ferit ve Seyran arasında yaşananlar fragmana damga vururken Pelin’in evinden çıkan kişi ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte, sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o fragman!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.