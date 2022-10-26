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26 Eki 2022 - 22:28

Yalı Çapkını Dizisinde O Sahne Şok Etti! Ferit'e Hep Hayır Diyen Seyran 90 Derece Değişti… "Ya O , Ya Ben!" Seyircilerin İsyanı Bitmiyor!

Star TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden Yalı Çapkını dizisinde ortalık iyice kızıştı. Seyran’ın yeni halini görenler şok olurken mide bulandıran sahnelerinse ardı arkası kesilmedi. Seyircilerin tepkisini çeken sahneler ise sosyal medyada gündem oldu. Peki, neler oluyor?