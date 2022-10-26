Cem Yılmaz’dan Halay Çektirecek Haber Geldi! Seyircilerin Kalbi Ağzında… Ayzek ile Bir Gece'nin Çekimleri Start Aldı!

Komedi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, hareketli bir yaz geçirmesinin ardından çalışmalarına geri döndü. Bir süredir kendi filmi üzerinde çalışmalar yürüttüğü bilinen Cem Yılmaz, seyircisine beklediği müjdeyi verdi. Instagram hesabından gerçekleştirdiği paylaşımı ile seyircisine seslenen Cem Yılmaz, yeni filmine dair tüm detayları açıkladı! Peki, Cem Yılmaz’ın yeni filmi ne zaman, nereden yayınlanacak? Cem Yılmaz’ın yeni filmi ne? Cem Yılmaz’ın yeni filmi Ayzek ile Bir Gece oyuncuları kim, konusu ne? İşte, detaylar…