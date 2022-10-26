Cem Yılmaz’dan Halay Çektirecek Haber Geldi! Seyircilerin Kalbi Ağzında… Ayzek ile Bir Gece'nin Çekimleri Start Aldı!
Komedi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, hareketli bir yaz geçirmesinin ardından çalışmalarına geri döndü. Bir süredir kendi filmi üzerinde çalışmalar yürüttüğü bilinen Cem Yılmaz, seyircisine beklediği müjdeyi verdi. Instagram hesabından gerçekleştirdiği paylaşımı ile seyircisine seslenen Cem Yılmaz ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Komedi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, hareketli bir yaz geçirmesinin ardından çalışmalarına geri döndü. Bir süredir kendi filmi üzerinde çalışmalar yürüttüğü bilinen Cem Yılmaz, seyircisine beklediği müjdeyi verdi. Instagram hesabından gerçekleştirdiği paylaşımı ile seyircisine seslenen Cem Yılmaz, yeni filmine dair tüm detayları açıkladı! Peki, Cem Yılmaz’ın yeni filmi ne zaman, nereden yayınlanacak? Cem Yılmaz’ın yeni filmi ne? Cem Yılmaz’ın yeni filmi Ayzek ile Bir Gece oyuncuları kim, konusu ne? İşte, detaylar…
26 Eki 2022 - 22:49 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.