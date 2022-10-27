Çağla Şıkel’den Yeri Göğü İnletecek Açıklama! Emre Altuğ Bile Diken Üstünde… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eski Eş Düşman Olacak!
FOX TV ekranlarından hafta içi her sabah sunduğu program ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda peş peşe itiraflarda bulundu. Güzellik sırlarını programın izleyicileri için paylaşan Çağla Şıkel, aynı zamanda marka takıntısı olan meslektaşlarına da seslendi. İşte Çağla Şıkel'den son detaylar...
FOX TV ekranlarından hafta içi her sabah sunduğu program ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda peş peşe itiraflarda bulundu. Güzellik sırlarını programın izleyicileri için paylaşan Çağla Şıkel, aynı zamanda marka takıntısı olan meslektaşlarına da seslendi. Ancak, Çağla Şıkel’in açıklamalarında dikkat çeken konular, bu açıklamalar değil; aldatılmak ile ilgili yaptığı o açıklamalar oldu! Peki, Çağla Şıkel neler söyledi? Çağla Şıkel ‘aldatılmak’ ile ilgili ne dedi? Çağla Şıkel, hiç aldatıldı mı? İşte, detaylar…
27 Eki 2022 - 08:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.