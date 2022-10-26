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26 Eki 2022 - 22:37

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Ela Yörüklü Nefes Kesti! Minicik Eteğiyle Alev Alev Yaktı! Diziden Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı… Görenlerin Dibi Düşüyor!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, minicik eteğiyle adeta alev alev yaktı! Hayranlarından dekoltesiyle alakalı, “Eteğinin ayarı olsun bari” yorumlarını alan Ela Yörüklü, diziden ayrıldıktan sonra adeta açıldı saçıldı! İşte görenlerin dibinin düşmesine neden olan o görsel…