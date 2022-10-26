Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Ela Yörüklü Nefes Kesti! Minicik Eteğiyle Alev Alev Yaktı! Diziden Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı… Görenlerin Dibi Düşüyor!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, minicik eteğiyle adeta alev alev yaktı! Hayranlarından dekoltesiyle alakalı, “Eteğinin ayarı olsun bari” yorumlarını alan Ela Yörüklü, diziden ayrıldıktan sonra adeta açıldı saçıldı! İşte görenlerin dibinin düşmesine neden olan o görsel…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinde, 110 bölüm boyunca bulunan Ela Yörüklü, diziye bambaşka bir renk katmıştı. 3 yıl boyunca bulunduktan sonra ekranlardan ayrılan Ela Yörüklü’nün diziden ayrıldığı ise henüz bilinmiyordu. Sosyal medya üzerinden iddialı paylaşımlar yapan Ela Yörüklü’nün son paylaşımı ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.