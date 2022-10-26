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26 Eki 2022 - 22:39

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Yıllar Sonra Ekranlara Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın babası sonunda o isim oldu. Ortalığı zangır zangır sallayan isim, yıllar sonra ekranlara döndü! Nalan’ın merak edilen babasının, Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan bölümde ortaya çıkacağı görülmüş oldu. Peki, Nalan’ın babası kim olacak?