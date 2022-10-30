Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın babası sonunda o isim oldu. Ortalığı zangır zangır sallayan isim, yıllar sonra ekranlara döndü! Nalan’ın merak edilen babasının, Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan bölümde ortaya çıkacağı görülmüş oldu. Peki, Nalan’ın babası kim olacak?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Nalan’ın Sedat’la evlenmesinden sonra yıkılmaya başlayan hayatı, sırlarında tek tek ortaya çıkmasına neden oluyordu. Dizinin ekranlara gelecek olan bölümünde Nalan’ın babasının ortaya çıkması şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.