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26 Eki 2022 - 16:34

Masterchef Burak Kaya ve Büşra Birbirine Girdi! “Kibri Boyunu Aştı!” Şeflerin Önünde Öyle Bir Şeyler Dediler Ki, Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük kavga çıktı. Büşra Zambak ve Burak Kaya arasında çıkan tartışmayı izleyenler ise “Kibri boyunu aştı” yorumlarını aldı! Şeflerin önünde sarf ettikleri sözlerle ortalığı sallayan Büşra Zambak ve Burak Kaya, birbirlerinden hiç hoşlanmadıklarını gösterdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…