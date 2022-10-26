Masterchef Burak Kaya ve Büşra Birbirine Girdi! “Kibri Boyunu Aştı!” Şeflerin Önünde Öyle Bir Şeyler Dediler Ki, Sosyal Medya Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük kavga çıktı. Büşra Zambak ve Burak Kaya arasında çıkan tartışmayı izleyenler ise “Kibri boyunu aştı” yorumlarını aldı! Şeflerin önünde sarf ettikleri sözlerle ortalığı sallayan Büşra Zambak ve Burak Kaya, birbirlerinden hiç hoşlanmadıklarını gösterdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırımızı takım arasında çıkan mücadelenin kazananı, Mavi takım olunca; Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişlerdi. Büşra, bireysel dokunulmazlık mücadelesini kazanınca Burak Kaya’yı eleme potasına göndermişti. Burak Kaya ve Büşra arasındaki büyük kavga ise bu sayede çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.